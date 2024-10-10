الزمالك يحقق تقدما مهما في صفقة الموسم

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن تقدم مهم بشأن صفقة النيجيري أوفي إيجاريا، والذي وصل مؤخراً للقاهرة من أجل الخضوع لاختبارات لضمه لصفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الحالي.

وأثارت صفقة اللاعب جدلاً بين الجمهور، باعتبار أنه لم يشارك في المباريات منذ 9 أشهر، بالإضافة إلى فشله في الاختبار بناديين في الدوري الإنجليزي قبل عرضه على النادي الأبيض من أجل التعاقد معه.

وقال متحدث الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "إيجاريا ما زال في مرحلة الكشف الطبي واجتاز جزءاً كبيراً منه ويستكمل جزءاً آخر خلال الأيام المقبلة، وجوزيه غوميز، مدرب الفريق، هو من سيحدد إمكانية مشاركته في المباريات الودية للفريق من عدمه، ولكن ستكون هناك متابعة فنية للاعب بعد اجتياز الكشف الطبي من المدرب واللجنة الفنية".

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وأضاف: "هو لاعب اسمه كبير ومعروف ولكن نريد الاطمئنان على جاهزيته ومستواه الحالي، وفنيا سيكون موجوداً في الأيام العشرة المقبلة قبل السفر إلى الإمارات في المباريات الودية والتدريبات، لاتخاذ قرار فيما يخصه".

وانطلقت مسيرة إيجاريا الكروية من أكاديمية آرسنال، حيث انضم إلى النادي اللندني في عمر السابعة، وقضى في الأكاديمية 9 سنوات حتى بلغ 16 عامًا، حينها قرر الانتقال إلى أكاديمية ليفربول.

وحصل إيجاريا على فرصة اللعب مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، وشارك في 8 مباريات خلال موسم 2016/2017.

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وفي عام 2020، انتقل إيجاريا إلى ريدينغ بشكل دائم مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني، بعد فترة إعارة ناجحة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.