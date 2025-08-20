إنزاغي يفاجئ علي البليهي بقرار جديد

فاجأ الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، علي البليهي، مدافع "الزعيم"، بقرار جديد يحسم مستقبله، بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أشارت في الأيام الماضية إلى أن نادي الاتحاد قدّم عرضا للتعاقد مع البليهي، في وقت ذكرت فيه مصادر أخرى أن اللاعب خرج من حسابات إنزاغي، الذي يعتمد على الثنائي حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة الاتحاد عرضت التكفل براتب علي البليهي كاملًا من أجل إقناع الهلال بالموافقة على انتقاله.

ولا يمانع البليهي خوض تجربة جديدة مع "العميد" والانضمام إلى الفريق الجداوي.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد ترى أن العرض مناسب؛ إذ يخفف من الأعباء المالية على الهلال بالتخلص من راتب اللاعب.

لكن، وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجزيرة" في تقرير لها، فإن إنزاغي تمسك باستمرار البليهي، وأبلغه بحاجة الفريق إليه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن "الهلال تجاهل عرض الاتحاد ولم يرد على الخطاب الرسمي من الأساس، وذلك بعد قرار المدرب الإيطالي".

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادما من الفتح في موسم 2017-2018، حيث لعب بقميص "الزعيم" 234 مباراة، سجل خلالها 21 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.