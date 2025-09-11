"الجماهير تدعمني هنا".. جوهرة بورتو يكشف أسباب رفض الانضمام للاتحاد السعودي

كشف النجم البرتغالي رودريغو مورا، موهبة نادي بورتو الصاعدة عن أسرار رفضه الانضمام لنادي الاتحاد السعودي بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال لبطل دوري روشن للمحترفين طوال الصيف الماضي.

وقبل ساعات قليلة من انقضاء آجال سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي، أصبح من شبه المستحيل رحيل نجم بورتو الذي تألق في صفوف فريقه في كأس العالم للأندية نحو الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

وقال مورا في تصريحات لقناة "11" البرتغالية اليوم الخميس إنه قرر عدم مغادرة بورتو رغم العرض الرسمي الذي تلقاه من نادي الاتحاد السعودي، مبررا ذلك بكونه "وجد دعما جماهيريا كبيرا في ناديه".

وتألق رودريغو مورا في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري مع بورتو وشارك في كأس العالم للأندية 2025 التي واجه فيها فريقه النادي الأهلي المصري في مباراة تاريخية حسمها التعادل (4 ـ 4) في منافسات المجموعة الأولى.

وخلال شهر أغسطس، دخل مسؤولو نادي الاتحاد في مفاوضات مع نظرائهم في بورتو للتعاقد مع رودريغو مورا قبل أن تسقط الصفقة بسبب رغبة اللاعب في البقاء في الدوري البرتغالي.

وأضاف النجم الواعد المنتخب البرتغالي: "الأمور تسير على ما يرام، والمدرب يُقدم أفكارًا جديدة ومثيرة للاهتمام. وصلت العديد من التعزيزات المهمة، والأهم من ذلك، أن الفريق متحد للغاية. أنا سعيد جدًا، وأشعر بدعم الجماهير، وممتن للعب مع نادي بورتو".

وزعمت بعض التقارير الإخبارية أن انتقال مورا إلى الاتحاد السعودي كان إحدى الصفقات الكبرى للكرة البرتغالية مضيفة أن المبلغ الذي كان بورتو سيحصل عليه ضخم جدا، دون أن تكشف عنه.

وبدأ الاتحاد مشواره في الدوري السعودي بالفوز على نادي الأخدود في مباراة الجولة الأولى (5 ـ 2) في مواجهة سجل خلالها النجم الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية كاملة.