استند البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إلى غريمه ليونيل ميسي، في دليل براءته من فشل النصر في التتويج بأي بطولة منذ قدومه إلى الفريق.

وتعرض رونالدو لهجوم من نجوم كبار، آخرهم محمد الدعيع، متهمين النجم البرتغالي بأنه يؤثر في الفريق سلبا، بسبب تحكمه في كل شيء، ورغبته في تسليط الأضواء عليه فقط.

كما اتهمت عدد من وسائل الإعلام رونالدو، بتوجيه "تأثير سلبي" تجاه زملائه، بسبب تحكمه في الفريق.

إلا أن سعد الشهري مدرب منتخب الشباب السعودي السابق، قدم دليل "براءة" كريستيانو من تهمة التحكم في النصر.

وقال الشهري في تصريحات تليفزيونية إن بعض النجوم الكبار يحتاجون إلى لاعبين يتكيفون مع طريقة لعبهم داخل الملعب، كي يحقق الفريق البطولات".

وضرب الشهري مثلا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا: "البرغوث تعرض لعديد الانتكاسات مع منتخب الأرجنتين، قبل أن يقلب الآية، ويحقق النجاحات أخيرا، ويفوز بلقب كأس العالم وكوبا أمريكا".

وأوضح: "منتخب الأرجنتين في السنوات الماضية كان مليئًا بالنجوم الكبار حول ميسي، وعلى الرغم من ذلك لم يحقق أي لقب قاري أو دولي، ولكن عندما ضمّ لاعبين يتكيفون مع طريقة لعب ليونيل ميسي، حقق المنتخب الأرجنتيني ألقابًا متتالية".

واختتم: "النصر لا يحتاج إلى لاعبين سوبر، وإنما في حاجة إلى لاعبين يتكيفون مع كريستيانو رونالدو".

وشهد رونالدو بداية باهتة لموسم النصر، بدأت بخسارة لقب كأس السوبر السعودي على يد الهلال بنتيجة 1-4 في المباراة النهائية.

وافتتح النصر مشواره في الدوري السعودي بالتعادل على ملعبه مع الرائد ليكمل النتائج المخيبة في بداية الموسم.