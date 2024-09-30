مفاجأة في تشكيل النصر السعودي أمام الريان

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة يعد لها الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، في مواجهة الريان القطري، بالمباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبحث "العالمي" عن فوزه الأول ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يلتقي مع ضيفه الريان القطري، ضمن الجولة الثانية من البطولة القارية.

وفي الجولة الأولى خسر الريان أمام ضيفه الهلال السعودي 1 /3، وتعادل النصر مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لمثله.

النصر والريان يتواجدان في مجموعة الغرب، التي تضم 12 فريقًا، سيخوض كل فريق منها 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن "بيولي أعاد المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى القائمة الأساسية في مواجهة الريان".

وكان تاليسكا غاب عن مباراة الفريق الماضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مساء الجمعة، أمام الوحدة، بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية للفخذ.

ولكن وفقا للتقرير، فإن "تاليسكا سيشارك كريستيانو رونالدو في خط الهجوم، ويعتمد المدرب بالأجنحة على السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو، فيما يبقى ويسلي على مقاعد البدلاء".

كما يعوض المدافع محمد آل فتيل غياب الإسباني إيميريك لابورت بسبب الإيقاف، إضافة إلى علي لاجامي "المصاب".