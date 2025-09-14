رسالة إلى جون إدوارد.. أقوى تعليقات رضا عبد العال حول خوان ألفينا ومحمد إسماعيل

وجه رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، رسالة قوية إلى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي الأبيض، بعدما حقق الفريق فوزا ثمينا على منافسه المصري البورسعيدي، مساء أمس السبت.

واعتلى الزمالك، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفوز كبير على حساب ضيفه المصري، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة.

سجل للزمالك، اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 30، ثم أحرز عمر جابر، هدف التعزيز في الدقيقة 64.

وأكمل الثلاثية، عبد الله السعيد في الدقيقة 90 من ضربة جزاء، بينما نال محمد هاشم لاعب المصري، البطاقة الحمراء.

ويتصدر الفريق الأبيض بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، جدول البطولة، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري، الذي تلقى الهزيمة الأولى.

وكسر الزمالك، عقدة المصري، بعدما غابت انتصارات الأبيض عن الفريق البورسعيدي في آخر 3 أعوام بالدوري.

وقال رضا عبد العال في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: "خوان ألفينا قنبلة الموسم ولا أعرف كيف جاء هذا اللاعب للدوري المصري، ويحسب هذا لجون إدوارد فعينه رهيبة وجميلة جدا لأنه هو من اختار ألفينا وضمه للزمالك، وفي رأيي هو لاعب يحترف في الدوريات الأوروبية الكبرى، فهو لاعب مهاري رائع، وبإمكانياته صنع ضغطا على منافسين آخرين".

وأضاف: "أي أحد سيواجه ألفينا المباريات المقبلة ستكون مواجهات صعبة؛ لأنه لاعب لايخاف أحدا، ويراوغ أي أحد، وهناك لاعب آخر هو محمد إسماعيل مكسب كبير من نجوم اللقاء، وأعتبره رقم واحد، وكانت لديه ثقة في النفس والأداء، وفي بعض الكرات يذكرني بأشرف قاسم، لاعب الزمالك السابق، وإمكانياته تضعه في مصاف اللاعبين الأوروبيين، وسيكون قنبلة الدفاع، وأتوقع انضمامه لمنتخب مصر الفترة المقبلة، فهو مكسب كبير للكرة المصرية".

وكان محمد إسماعيل، انضم للزمالك قادما من زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبدأ محمد إسماعيل مسيرته الكروية مع إنبي قبل أن ينتقل إلى نادي أسوان في 2019 ومنه انتقل إلى الفريق الأول بإنبي في 2020، ومن ثم انتقل إلى زد في 2023.