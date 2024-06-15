بسبب تعليق عنصري.. بنتانكور يعتذر لزميله سون نجم توتنهام

اعتذر رودريغو بنتانكور، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لزميله سون هيونغ-مين، بعد انتشار تسجيل مصور له على الإنترنت قال فيه: إن الكوريين الجنوبيين جميعهم "متشابهون".

وجاء تعليق بنتانكور وهو من أوروغواي خلال برنامج تلفزيوني في بلاده تحدث خلاله مع مقدم البرنامج عن وجود تشابه بين الكوريين الجنوبيين جميعًا قبل أن يعتذر عن التعليق الذي قوبل بالرفض.

وكتب بنتانكور، البالغ 26 عامًا، عبر "إنستغرام": "أخي سوني أعتذر لك عما حدث، لقد كانت مجرد مزحة سخيفة جدًا.

"أنت تعرف أني أحبك ولا يمكن أبدًا ألا أحترمك أو أن أسيء إليك أو إلى أي شخص آخر، أحبك يا أخي."