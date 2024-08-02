يعقد إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، اجتماعًا طارئًا مع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق.

حيث يخوض النصر معسكره التدريبي في البرتغال استعدادًا للمشاركة في منافسات الموسم المقبل.

إذ يلعب النصر في بطولة كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس الجاري ضد التعاون في نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء الهلال والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي يوم 17 أغسطس الجاري.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن ملامح الاجتماع المرتقب بين المهيدب وكاسترو والمقرر أن يحضره المدير الرياضي الإسباني فرناندو هييرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى أسباب رفض كاسترو لانضمام المدرب سعد الشهري إلى جهازه المعاون في الموسم الجديد.

واقترحت إدارة نادي النصر الاستعانة بخدمات سعد الشهري من أجل تدعيم الجهاز الفني إلا أن طلب الإدارة قوبل بالرفض من جانب المدرب البرتغالي دون أسباب واضحة.

ومن المقرر أن يتحدث المهيدب مع كاسترو حول بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق في الموسم المقبل والحديث حول جاهزية اللاعبين لخوض منافسات كأس السوبر السعودي ومستوى الفريق في المعسكر التدريبي قبل بداية الموسم الجديد.