كشفت صحيفة "ماركا" أن هناك سببًا آخر يسعى إليه نادي برشلونة من أجل ضم نيكو ويليامز، لاعب أتليتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن برشلونة يسعى بقوة لحسم صفقة ضم نيكو ويليامز للفريق في الميركاتو الحالي، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع منتخب إسبانيا، والذي قاد به المنتخب لحصد لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتم الكشف عن مبلغ الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز، وهو 58 مليون يورو، لذا يسعى نادي البرسا لإقناع اللاعب بالانتقال للفريق قبل دخول الفرق الأخرى في الصفقة.

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والتقى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، اللاعبَ ووكيله من أجل حسم عملية انتقال اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، والاتفاق على كافة الأمور التعاقدية.

وقالت "ماركا"، إن "برشلونة يريد نيكو ويليامز لأسباب رياضية وأيضًا لأسباب تسويقية وإعلامية، خصوصًا مع علاقته وثنائيته مع لامين يامال والتي ظهرت في اليورو".

وأضاف التقرير: "لامين يامال أصبح أحد الأصول التي لا يتردد برشلونة في استغلالها، فهو ليس فقط، بعمر 17 عامًا، لاعبًا أساسيًّا في التشكيلة الأساسية في البارسا وأغلى لاعب في الفريق، ولكنه أيضًا واجهة النادي، وصاحب موارد تسويقية ذات قيمة عالية، وهو اللاعب الذي تباع قمصانه أكثر من غيره، ووسيلة لجذب اللاعبين الآخرين، وهذا ما يدفع النادي أيضًا للمفاوضات مع زميله نيكو ويليامز".

وتابع التقرير: "أصبح لامين يامال ونيكو ويليامز صديقين مقربين خلال بطولة أمم أوروبا، ولا يظهران فقط تواصلًا ممتازًا في الملعب، حيث يشغلان جناحي الملعب، ولكنهما يتفاهمان بشكل جيد خارجه أيضًا، كما أن برشلونة أوضح للاعب أتلتيك أنه سيكون رجلًا مهمًّا في تشكيلة المدرب هانزي فليك، كما أنه سيستمر في الاستمتاع بصداقته مع لامين، داخل الملعب وخارجه، ورغم أن نيكو ويليامز يمتلك العديد من العروض الأخرى على الطاولة من أندية كبيرة، فإن النادي الكتالوني وحده يمتلك ورقة لامين يامال الرابحة، ويستغلها جيدًا".

وشارك ويليامز في 37 مباراة مع أتلتيك بلباو خلال الموسم الماضي نجح في تسجيل 8 أهداف، وتمكن من صناعة 19 هدفًا، وتواجد في 6 مباريات مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.