موسى التعمري يفتح الباب أمام الانتقال للدوري السعودي

كشف الأردني موسى التعمري، نجم مونبلييه الفرنسي، عدم ممانعته الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

وشارك التعمري مع المنتخب الأردني في الفوز على نظيره السعودي بالرياض بنتيجة (2-1) مساء الثلاثاء.

وعقب المباراة، أعرب التعمري، في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية، عن شكره للجماهير السعودية بعد تشجيعهم له.

وبسؤاله عن إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل، أجاب التعمري: "ولما لا؟، أتمنى ذلك إن شاء الله".

وعن المباراة، أشار: "نمضي بثقة نحو تحقيق أحلامنا، المشوار لم ينتهِ، لدينا خطوة قادمة في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، وننتظر ما ستسفر عنه القرعة".