موسى التعمري يفتح الباب أمام الانتقال للدوري السعودي
كشف الأردني موسى التعمري، نجم مونبلييه الفرنسي، عدم ممانعته الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.
وشارك التعمري مع المنتخب الأردني في الفوز على نظيره السعودي بالرياض بنتيجة (2-1) مساء الثلاثاء.
وعقب المباراة، أعرب التعمري، في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية، عن شكره للجماهير السعودية بعد تشجيعهم له.
وبسؤاله عن إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل، أجاب التعمري: "ولما لا؟، أتمنى ذلك إن شاء الله".
وعن المباراة، أشار: "نمضي بثقة نحو تحقيق أحلامنا، المشوار لم ينتهِ، لدينا خطوة قادمة في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، وننتظر ما ستسفر عنه القرعة".
وتابع: "السعودية منتخب قوي ومنظم؛ لكن عملنا على استغلال المساحات من خلف المدافعين وقد وفّقنا في الخروج بنتيجة الفوز في النهاية".
وأقيمت المباراة ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتمكن المنتخب الأردني من خطف صدارة المجموعة السابعة، لكن الأخضر السعودي كان قد ضمن هو الآخر تأهله إلى الدور النهائي في وقت سابق.
وشارك التعمري في 27 مباراة مع مونبلييه الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 4 أخرى.
ويرتبط النجم الأردني مع فريقه الفرنسي بعقد حتى يونيو 2026، وسيكون مرشحًا للانتقال إلى نادٍ آخر في حال تلقى عرضًا مغريًا.