جيسوس: رونالدو هو الأشهر في العالم وأبعد من كرة القدم بكثير

أغدق جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، بالمديح على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، والذي أشارت تقارير سابقة إلى أن "الدون" أسهم بقوة في إقناع المدرب المخضرم بتولي تدريب النصر بعد قيادة غريمه الهلال في الموسم الماضي.

ويستعد رونالدو لبدء فصل جديد من مسيرته الكروية تحت قيادة برتغالية.

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البرتغالي جورجي جيسوس تم تعيينه رسمياً مديراً فنياً للنصر اعتباراً من الموسم المقبل، مع العلم أنه سبق له قيادة الهلال في فترتين، آخرهما في الموسم الماضي.

ويأمل النصر في تحقيق النجاحات والتتويج بالبطولات تحت قيادة جيسوس، بعد الأداء غير المرضي الذي ظهر به الفريق في الفترة الماضية مع المدرب ستيفانو بيولي، الأمر الذي دفع الإدارة إلى إقالته والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة المرحلة المقبلة.

ووصل النصر إلى النمسا الأحد الماضي، لخوض معسكر خارجي بالبرتغال، انطلق الاثنين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وينتظر أن يلتحق رونالدو بالفريق، يوم الجمعة المقبل، ليلتقي للمرة الأولى بمدربه الجديد.

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وقال جيسوس في مقابلة مطولة مع قناة RTP: "رونالدو مختلف، ولهذا السبب لا يزال يلعب وهو في سن الأربعين. نفكر كثيرًا بالطريقة ذاتها خارج إطار كرة القدم، أنا في السبعين من عمري، لكنني لا أشعر بذلك على الإطلاق. كريستيانو رونالدو رمز عالمي، ونحن في البرتغال لا نعرف كيف نُقدّر ما يمثله رونالدو فعليًا".

وأضاف: "رونالدو أعظم مرجعية بشرية في العالم، وهو الشخص الأكثر شهرة عالميا، إنه من أكبر المشاهير، تأثيره يتجاوز بكثير حدود عالم كرة القدم".

وكان النصر أعلن مؤخرا تجديد عقد رونالدو حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده.

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وانضم رونالدو إلى النادي السعودي في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. ومنذ ذلك الحين خاض 105 مباريات في كل المسابقات سجل فيها 93 هدفاً.