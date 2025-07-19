الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

كشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب وافقت على رحيل محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، إلى بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم: المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

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وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدة مباريات ودية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الزمالك ينهي الاتفاقات كافة مع محمد علاء، حارس الجونة، في الوقت الحالي".

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وأضاف: "محمد علاء سيحل بديلا لمحمد صبحي في الزمالك، بجانب محمد عواد والمهدي سليمان".

وتابع المصدر: "الزمالك توصل لاتفاق مع الجونة وسيتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة لمدة 3 مواسم.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

محمد علاء لعب 25 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 24 هدفا، وحافظ عليها خلال 11 مباراة.