إصابة فينيسيوس في مباراة البرازيل وكولومبيا وتوقعات بغيابه لمدة شهر (فيديو)
تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة بعد تعرض فينيسيوس جونيور، لإصابة في الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل أمام مضيفه كولومبيا في المباراة، التي أقيمت بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وجاءت إصابة فينيسيوس هذه على مستوى الفخذ الأيسر، وهي التي قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل بحسب تأكيدات الصحف الإسبانية، وهي مشابهة لتلك الإصابة الأولى التي تعرض لها مع الريال في بداية الموسم الحالي، ووقتها كانت في الفخذ الأيمن.
غياب النجم البرازيلي لمدة شهر سيعني بالتالي عدم قدرته على اللعب مع الميرنغي لـ6 مباريات تواليًا، 4 منها في الليغا، و2 في دوري أبطال أوروبا.
وظهر فينيسيوس عقب الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده وهو يضع ضمادة حول قدمه ويعرج خلال خروجه إلى غرف تغيير الملابس.
وقال فينيسيوس عقب المباراة: "أعتقد أنها نفس الإصابة السابقة لقد تلقيت ضربة بنفس المكان وشعرت بألم بعد ذلك بقليل، غدًا سنجري اختبارات لنرى كيف سيكون الأمر لكن من الصعب الوصول إلى مباراة الأرجنتين أخبرني الأطباء أن الأمر صعب لكن سيتم تجربة كل شيء".
وسقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة أمام نظيره كولومبيا بهدفين مقابل هدف.
وأنهى السليساو الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة الرابعة أحرزه غابريال مارتينيلي، وفي الشوط الثاني أحرز لويس دياز هدفين في الدقيقتين 75 و79.
ويعد هذا أول انتصار لكولومبيا على البرازيل في تاريخ تصفيات مؤهلة لكأس العالم.
وبفوزها قفزت كولومبيا للمركز الثالث بالتصفيات برصيد 9 نقاط وحافظت على سجلها خاليا من الهزائم.
أما البرازيل فمنيت بالهزيمة الثانية على التوالي بالتصفيات وتراجعت للمرتبة الخامسة بـ7 نقاط مبتعدة بـ5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.
وفي الجولة السادسة من التصفيات المقررة الثلاثاء المقبل تحل أوروغواي ضيفة على باراغواي، في حين تستضيف البرازيل منتخب الأرجنتين.