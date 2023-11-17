إصابة فينيسيوس في مباراة البرازيل وكولومبيا وتوقعات بغيابه لمدة شهر (فيديو)

تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة بعد تعرض فينيسيوس جونيور، لإصابة في الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل أمام مضيفه كولومبيا في المباراة، التي أقيمت بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاءت إصابة فينيسيوس هذه على مستوى الفخذ الأيسر، وهي التي قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل بحسب تأكيدات الصحف الإسبانية، وهي مشابهة لتلك الإصابة الأولى التي تعرض لها مع الريال في بداية الموسم الحالي، ووقتها كانت في الفخذ الأيمن.