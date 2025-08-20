واندا نارا تفضح إيكاردي: لا يقوم بواجباته

كتب – نور الدين ميفراني

لا تزال الحرب بين واندا نارا وزوجها السابق النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب غلطة سراي التركي، محتدمة، حيث هاجمت سيدة الأعمال مرة أخرى والد ابنتيها، الذي تخوض معه معركة قانونية مريرة.

وكان "يوم الطفل" هو الشرارة هذه المرة، ونشرت واندا نارا بيانا مطولا، ضاعفت من خلاله حدة الخلاف بينهما، موضحةً كيف أن إيكاردي، يُقصّر في واجباته كأب، وناقشت العلاقة التي كوّنها مع أبناء صديقته الجديدة تشاينا سواريز.

وكتبت واندا نارا عبر منصة "إكس" رسالة طويلة، جاء فيها: "كان أمس يوم الطفل، العنف يعني أيضًا إضاعة الوقت وتجاهل التواريخ المهمة، وتفويت عيد الأب، أو تخصيص وقت في جدولك لحضور أعياد ميلادهم وعدم الحضور، أمس، في عيد ميلادهم، لم تنشر أي شيء، ولم تقدم لهم هدايا، لكن كتابة الاسم على أحذيتهم الرياضية أو قمصانهم في الحفل أمرٌ أساسي".

وتابعت سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين متهمة مهاجم غلطة سراي بأنه لا يدفع أموالا لرعاية بناته: "عدم دفع بيزو واحد كنفقة أطفال، مع وجود التزام أخلاقي، بالإضافة إلى أمر المحكمة والغرامات، يُعد عنفًا، ثم تُطالب بحقوقك وأنت لا تفي بالتزاماتك، وكأن هذا لم يكن كافيًا، فأنتَ تُنجب أطفالًا جُددًا، وتدفع مصاريف مدارس لا يستطيع آباؤهم تحملها، وتفعل ذلك انتقامًا من عائلتك، ولكن هذه هي السنة الثانية التي لا تدفع فيها مصاريف مدرسة أولادك".

وذكرت واندا نارا الإجراءات القانونية التي تباشرها ضد زوجها السابق، وكتبت: "كيف يُمكنه مغادرة البلاد وكأن شيئًا لم يكن وهو لم يدفع ضمانه الاجتماعي أو قرشًا واحدًا للطعام لمدة 10 أشهر؟ أي نوع من مُحامي الأسرة يحتفل بمثل هذا التخلي من قِبل الأب؟ سأستمر في مساعدة عائلتك كما فعلتُ دائمًا، هناك أناسٌ طيبون جدًا لا يطلبون شيئًا، ومع ذلك يقضون ساعاتٍ في العمل دون أن يكسبوا شيئًا طوال حياتهم، ولا حتى ما تُنفقه على تعليم أطفالٍ ليسوا من مسؤوليتك، وأنت تفعل ذلك فقط لمواصلة إيذاء أطفالك وتشويه سمعتهم".

وأكدت سيدة الأعمال الأرجنتينية أنها تصرف على أولادها من عملها، وكتبت: "لعلمكِ، كانت رسوم مدارس أبنائي الثلاثة تأتي دائمًا من عملي كوكيلة أعمال، وفي أوروبا، كنتُ أدفعها غالبًا من شركتي، التي أنا المساهم الوحيد فيها، عندما ينتقل الأطفال إلى مكان آخر أو يقررون التوقف عن المشاهدة أو الاستماع، فإنهم لا يفعلون ذلك بسبب عدم دفع الأجر، بل بسبب التخلي عنهم أو استبدالهم، ناهيك عن إهانة رؤية الاحتفالات على وسائل التواصل الاجتماعي بالأطفال الجدد، ولكن بالنسبة لهم، في يوم ميلادهم، لا شيء على الإطلاق".

وكانت واندا نارا "37 عاما" تزوجت من إيكاردي "31 عاما" في مايو 2014، بعد أقل من عام من نهاية زواجها من الأرجنتيني ماكسي لوبيز، زميل إيكاردي السابق، قبل أن يدخلا في خلافات قوية مؤخرا وينفصلا.