خلعت الحجاب.. كيف أثارت ابنة عم لامين يامال جدلا في حفل الكرة الذهبية؟ (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

حضر النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، مهاجم برشلونة، حفل جائزة الكرة الذهبية، يوم الاثنين الماضي، بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية، باريس، برفقة عدد كبير من عائلته خصوصًا عائلة والده منير نصراوي.

وكان حاضرًا والده وجدته المغربية فاطمة، وأبناء عمومته ومن بينهم هدى ابنة عمه، التي أثارت الجدل بتصرف غريب.

وحضرت هدى دون ارتداء الحجاب في حفل جائزة الكرة الذهبية وظهرت بملابس أنيقة، كما ظهرت ترقص في فيديوهات نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي برفقة أحد شباب العائلة، وهو ما جعلها محط انتقاد عدة متابعين.

وكتب أحد المتابعين: "ما توقعته منها"، وأضاف آخر: "جميلة بصراحة".

وطالب عدد آخر من المتابعين بعدم التدخل في خصوصيات الآخرين بهذه الطريقة.

وجاءت الانتقادات الموجهة إلى ابنة عمة يامال، بسبب ظهورها معه سابقًا في العديد من الصور وهي مرتدية الحجاب.

وخسر لامين يامال جائزة الكرة الذهبية لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، واكتفى بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في 2025.

ووجه بدوره يامال رسالة عبر حسابه على "إنستغرام" بعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025، مهنئًا عثمان ديمبيلي.

وكتب يامال: "خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة، سعيد بجائزة كوبا للمرة الثانية، وأهنئ عثمان ديمبيلي على الجائزة وعلى الموسم الرائع".

وكان يامال آخر من توج بجائزة أفضل لاعب شاب بالعالم في 2024، ليحافظ عليها للعام الثاني على التوالي.

وتفوق يامال على كل من أيوب بوعدي وكوبارسي واستيفاو وهويسين ولويس إسكيلي ورودريغو مورا وجواو نيفيز وكينان يلديز وديزيري دوي.