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تفاصيل اجتماع مدرب منتخب الجزائر مع رياض محرز وحسام عوار

تفاصيل اجتماع مدرب منتخب الجزائر مع رياض محرز وحسام عوار
فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر ورياض محرز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2024، 9:03 م

عقد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، اجتماعًا مع الثنائي رياض محرز وحسام عوار قبل انطلاق معسكر محاربي الصحراء في شهر سبتمبر المقبل.

وتواجد بيتكوفيتش في المملكة العربية السعودية لمتابعة الثنائي كما عقد جلسة مع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهما.

وناقش مدرب منتخب الجزائر مع عوار ومحرز إمكانية التواجد في معسكر شهر سبتمبر المقبل لمحاربي الصحراء بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد الجزائري.

ويلعب رياض محرز مع الأهلي السعودي، وافتتح موسمه بخوض لقاء الهلال في نصف نهائي كأس السوبر المحلي والذي خسره الأهلي بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1.

وانضم حسام عوار في الانتقالات الجارية إلى نادي الاتحاد السعودي قادمًا من روما الإيطالي، وخاض اللاعب معسكر الإعداد تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وغاب رياض محرز عن آخر معسكرين لمنتخب الجزائر تحت قيادة بيتكوفيتش وسط أنباء حول خلافات مع المدير الفني الجديد لمحاربي الصحراء.

وأصدر محرز بيانًا رسميًا يوم 30 مايو الماضي أعلن خلاله عدم تلقيه أي دعوة من جانب المدير الفني بشأن الانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري في معسكر شهر يونيو.

ويستعد منتخب محاربي الصحراء لخوض مباراتي غينيا الاستوائية بالجزائر وليبيريا يومي 5 و10 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

المنتخب الجزائريرياض محرزحسام عوار

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