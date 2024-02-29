برشلونة على وشك اتخاذ قرار تاريخي
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة على وشك اتخاذ قرار تاريخي بالانفصال عن شركة "نايكي".
وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة على وشك اتخاذ قرار تاريخي، وكسر اتفاقه الذي حافظ عليه مع "نايكي"، منذ العام 1998، عندما وقّع مجلس الإدارة برئاسة جوزيب لويس نونيز عقدًا مع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات لتصنيع قمصانه.
وأضافت الصحيفة أنه، منذ العام 1998، راجع برشلونة و"نايكي" اتفاقهما عدة مرات، ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي حتى 30 يونيو 2028.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة منزعج من "نايكي" منذ أشهر، ولهذا السبب تحرك النادي للبحث عن بدائل للعلامة التجارية.
وأشارت "سبورت" إلى أن شركة "Puma" أبدت اهتمامًا كبيرًا، وقدمت ما يزيد قليلاً على 100 مليون يورو ثابتة لكل موسم لبرشلونة.
وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ يتجاوز حوالي 85 مليون يورو ثابت سنويًا يتلقاها من "نايكي".
ولكن هناك طريقًا آخر أعلن عنه رئيس برشلونة خوان لابورتا، قبل أسابيع، بإنشاء النادي علامته التجارية الخاصة.
وأضافت الصحيفة أنه بعد الاجتماعات الأخيرة مع "نايكي" فإن خيار حصول برشلونة على قمصانه الخاصة بدءًا من الموسم المقبل يبدو كأنه الأفضل.
وبينت أن برشلونة سيفعل ذلك من خلال شركة "BLM"، التي تقوم بالفعل بتصنيع وتوزيع جميع الملابس غير الرياضية للنادي، بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تحمل علامة برشلونة التجارية، ومن خلال الشراكة مع شركة كبيرة ستكون مسؤولة عن تصنيع وتوزيع القمصان.
وأفادت بأنه يجب اتخاذ القرار النهائي، خلال مارس المقبل، ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من برشلونة، أنه يمكن اتخاذه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وينتظر برشلونة اتصالات جديدة مع مسؤولي "نايكي" وأكدت "سبورت" أن برشلونة ليس متفائلاً للغاية، ولا يعتقد أن الشركة الأمريكية ستقبل ما يطلبه برشلونة، وهو أموال أكثر مما يحصل عليه حاليًا.
وأوضحت "سبورت" أنه إذا لم يكن هناك تحسن، فإن برشلونة سيقطع علاقته مع "نايكي"، في قرار تاريخي.
وإذا انتهى الأمر باختيار برشلونة فسخ العقد مع "نايكي"، وهو الأمر الذي يقترب أكثر فأكثر، فإن نية برشلونة فعل ذلك بطريقة ودية.
وقالت الصحيفة إن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة لبرشلونة، حيث ستدين الشركة برشلونة بسبب خرق العقد.