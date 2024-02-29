قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة على وشك اتخاذ قرار تاريخي بالانفصال عن شركة "نايكي".

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة على وشك اتخاذ قرار تاريخي، وكسر اتفاقه الذي حافظ عليه مع "نايكي"، منذ العام 1998، عندما وقّع مجلس الإدارة برئاسة جوزيب لويس نونيز عقدًا مع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات لتصنيع قمصانه.

وأضافت الصحيفة أنه، منذ العام 1998، راجع برشلونة و"نايكي" اتفاقهما عدة مرات، ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي حتى 30 يونيو 2028.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة منزعج من "نايكي" منذ أشهر، ولهذا السبب تحرك النادي للبحث عن بدائل للعلامة التجارية.

وأشارت "سبورت" إلى أن شركة "Puma" أبدت اهتمامًا كبيرًا، وقدمت ما يزيد قليلاً على 100 مليون يورو ثابتة لكل موسم لبرشلونة.