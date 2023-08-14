الاتحاد الآسيوي يعلن عن 3 مسابقات جديدة للأندية

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن هذه المبادرات الثلاث الجديدة، تأتي بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، حيث سيتم تطبيق التغييرات اعتبارًا من موسم 2024/2025.

وشدد الشيخ سلمان على التزام الاتحاد القاري بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.

وستحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 ناديًا، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديًا ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديًا.

وسيحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023/2024.

وسيحصل الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة على 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة هذا العام، البالغة مليوني دولار.