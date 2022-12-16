ليفربول يهزم ميلان برباعية في كأس سوبر دبي (فيديو)
حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا عريضًا على ميلان الإيطالي بنتيجة 4-1 في بطولة كأس سوبر دبي الودية، في ختام البطولة الودية المقامة على ملعب استاد آل مكتوم بدولة الإمارات.
ورغم الفوز خسر ليفربول في نهاية المباراة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حسبما تنص لوائح البطولة.
نظام البطولة
لائحة بطولة كأس سوبر دبي تنص على اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح، بغض النظر عن النتيجة، سواء كانت تعادلا أو فوزا.
ورغم فوز ليفربول لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح طبقًا لنظام البطولة وفاز فيها الميلان.
سجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح وألكانتارا وداروين نونيز (هدفين).
بينما أحرز هدف ميلان الوحيد أليكسيس ساليمايكيرس.
وتوج فريق آرسنال بكأس سوبر دبي 2022 بنسخته الأولى بعد فوزه على أي سي ميلان الإيطالي وليون الفرنسي.
ويعود ليفربول إلى إنجلترا وأمامه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في دور الـ16 على استاد الاتحاد، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري.