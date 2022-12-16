ليفربول يهزم ميلان برباعية في كأس سوبر دبي (فيديو)

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا عريضًا على ميلان الإيطالي بنتيجة 4-1 في بطولة كأس سوبر دبي الودية، في ختام البطولة الودية المقامة على ملعب استاد آل مكتوم بدولة الإمارات.

ورغم الفوز خسر ليفربول في نهاية المباراة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حسبما تنص لوائح البطولة.