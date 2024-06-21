مشجع يفاجئ كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد (فيديو)

تلقى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مفاجأة خاصة من جانب أحد المشجعين عقب خروجه من مقر التدريبات على هامش مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

واستجاب رونالدو لطلبات المشجعين بالحصول على توقيعه الخاص على بعض القمصان والصور.