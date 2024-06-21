مشجع يفاجئ كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد (فيديو)
تلقى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مفاجأة خاصة من جانب أحد المشجعين عقب خروجه من مقر التدريبات على هامش مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
واستجاب رونالدو لطلبات المشجعين بالحصول على توقيعه الخاص على بعض القمصان والصور.
وفوجئ رونالدو بمشجع يمنحه قميص ريال مدريد الإسباني ليوقع عليه، وهو ما استقبله نجم منتخب البرتغال بابتسامة واضحة بمجرد رؤيته لقميص الريال.
ويشارك كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي مع المنتخب البرتغالي في بطولة اليورو للمرة السادسة في مشواره الكروي.
ويخوض منتخب البرتغال منافسات المجموعة السادسة بجانب تركيا، والتشيك، وجورجيا.
وافتتح رفاق رونالدو مشوار اليورو بالفوز على حساب التشيك بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.
ولعب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 إلى 2018، بعد انضمامه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وحقق رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 4 مرات، بجانب لقب كأس السوبر الأوروبي مرتين، بخلاف كأس العالم للأندية 3 مرات.
وفاز رونالدو أيضًا بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد مرتين، بجانب كأس الملك أيضًا مرتين، ومثلهما للسوبر الإسباني.