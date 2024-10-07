تجدد انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية (القناة 12 العبرية)

logo
رياضة

اعتراف واعتذار.. أول تعليق من فهد العتيبي حول أزمة عبد الرحمن الصانبي

اعتراف واعتذار.. أول تعليق من فهد العتيبي حول أزمة عبد الرحمن الصانبي
المعلق فهد العتيبي
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أكتوبر 2024، 2:00 ص

كسر المعلق فهد العتيبي حاجز الصمت أمام الانتقادات التي طالته بسبب تعليقه الذي اعتبره البعض ساخراً من عبد الرحمن الصانبي حارس مرمى الأهلي السعودي.

وخسر الأهلي على ملعبه أمام الهلال بثنائية مقابل هدف مساء السبت الماضي بالجولة السادسة لدوري روشن للمحترفين.

وتصدى الصانبي لضربة جزاء سددها الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل أن يقرر الحكم إعادتها بسبب تقدم حارس الأهلي عن خط مرماه بينما سجل ميتروفيتش الهدف الثاني من ضربة الجزاء بعد إعادتها.

وقال العتيبي تفاعلًا مع الهدف " صانبي مين يا عم.. إنه "ميترو" عم الكل" وهو ما فجر جدلًا واسعًا بين أوساط جماهير الأهلي والهلال.

أخبار ذات علاقة

"الصانبي مين يا عم".. فهد العتيبي يثير جدلاً خلال مباراة الأهلي والهلال (فيديو)

 وأصدر المعلق فهد العتيبي بياناً عبر حسابه بمنصة إكس معلنًا اعترافه بخطأه واعتذاره لحارس مرمى الأهلي وللجماهير.

وقال العتيبي" منذ بدأت التعليق وحتى اليوم، يشهد الله لم أتعمد يومًا الاساءة لأي نادٍ ، لاعب، مدرج أو مشاهد".

وأضاف" اعترف تمامًا أنني لم أوفق في وصف الهدف الثاني في مرمى الصانبي، وكما استحق الصانبي حارس الأهلي كل الإشادة استحق أيضا هذا الاعتذار أمامكم وكل الامنيات له بمسيرة كبيرة بإذن الله".

وتابع" متفهم جدًا غضبكم الكبير تجاه الأمر.. وشكرًا لكل من صوب خطأي وأحسن الظن وغفر الله لكل من أساء، ويبقى لكل المدرجات بمختلف ألوانها كل التقدير والاحترام".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC