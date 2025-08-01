دعم كبير وصل للنادي.. الاتحاد السعودي يتلقى أخبارا سارة للغاية

تلقى نادي الاتحاد السعودي أخباراً سارة في الساعات القليلة الماضية قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويفتتح نادي الاتحاد موسمه بمواجهة مرتقبة ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

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وحقق الاتحاد بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان الثنائية المحلية في الموسم الماضي، بعد أن توج بلقب دوري روشن السعودي بعد صراع مع الهلال، وأيضاً كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على حساب القادسية.

ويخوض الاتحاد معسكره التدريبي حالياً استعداداً للموسم المقبل، ولعب مباراة ودية مؤخراً ضد فولهام الإنجليزين انتهت بخسارة بطل الدوري السعودي بنتيجة 2-4.

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وكتب الصحفي علي العمري عبر حسابه في منصة "إكس": "دعم كبير وصل للنادي في الأيام الماضية لشخصيات لا ترغب الإعلان عن دعمها".

وأغلق نادي الاتحاد السعودي باب الترشح لخوض الانتخابات القادمة التي تُجرى يوم 13 أغسطس الجاري.

وتقدم مرشح وحيد لشغل منصب رئيس النادي وهو فهد سندين بعد إعلان أنمار الحائلي تراجعه بشكل مفاجئ عن التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي.

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وأصدر أنمار الحائلي بياناً رسمياً وجه خلاله الشكر لجماهير النادي، معلناً دعمه للمرشح فهد سندي في مهمته برئاسة الاتحاد.