اسم مفاجئ وليس هالاند.. فليك يختار خليفة ليفاندوفسكي في برشلونة

وضعت إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا على طاولة مفاوضاتها اسما مفاجئا للتعاقد معه في الميركاتو المقبل من أجل خلافة البولدني روبرت ليفاندوفسكي في هجوم الفريق الكتالوني.

وبدأ دور ليفاندوفسكي مع برشلونة يتراجع قليلًا هذا الموسم، مع دخوله المرحلة الأخيرة من مسيرته الأسطورية.

أخبار ذات علاقة برشلونة والهلال والعين.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفي سن الـ37 عامًا، يعيش المهاجم البولندي عامه الأخير في عقده مع النادي الكتالوني، وقد يكون هذا بالفعل موسمه الأخير بقميص البلوغرانا.

وبالتالي، بدأ البحث عن خليفة للمهاجم المخضرم، حيث تم طرح اسم النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وخوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد.

أخبار ذات علاقة محطم ومنهار.. فابريزيو رومانو يصف حالة نجم برشلونة

برشلونة يضع عينه على سيرهو غيراسي

لكن وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد أضاف برشلونة اسم مهاجم بروسيا دورتموند سيرهو غيراسي إلى قائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي.

غيراسي أثبت نفسه كواحد من أبرز الهدافين في أوروبا بعد مواسم تهديفية غزيرة مع دورتموند.

المهاجم الغيني البالغ من العمر 29 عامًا سجل 38 هدفًا في جميع البطولات الموسم الماضي، من بينها 13 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى البطولة كأفضل هداف.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن مدرب برشلونة هانزي فليك معجب بخيارات ضم غيراسي ليكون بديلًا لليفاندوفسكي عقب انتهاء عقد الأخير في 30 يونيو المقبل.

ويمتلك غيراسي بندًا يسمح بخروجه مقابل مبلغ يتراوح بين 60 و75 مليون يورو، ينطبق فقط على بعض الأندية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن القيادة الرياضية في النادي الكتالوني على دراية بهذه الشروط، وترى في اللاعب خيارًا قويًا من الناحية الفنية.