رجل أمن يتسبب في إصابة مهاجم إسبانيا (فيديو)

تسبب رجل أمن في إصابة ألفارو موراتا، نجم منتخب إسبانيا، عقب لقاء فرنسا مساء الثلاثاء في نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وفاز منتخب إسبانيا على حساب فرنسا بنتيجة 2-1 في مواجهة نصف النهائي ليصعد إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

ويترقب المنتخب الإسباني مواجهة الفائز من لقاء إنجلترا وهولندا الذي يقام مساء الأربعاء لتحديد منافسه في اللقاء النهائي.

وظهر موراتا، وهو يحتفل مع لاعبي إسبانيا قبل أن يقتحم أحد رجال الأمن الملعب لحصار مشجع نزل للاحتفال مع لاعبي المنتخب الإسباني.

وظهر موراتا، وهو يتألم من إصابة في قدمه بعد تدخل قوي من جانب رجل الأمن ضده.

وتكرر المشهد نفسه من قبل في مباراة أخرى ببطولة كأس أوروبا الحالية بعد مباراة البرتغال وتركيا بمرحلة المجموعات.

وحاول مشجع الوصول إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب نهاية المباراة، ولكن رجال الأمن تدخلوا لإيقافه وهو ما تسبب في إصابة غونسالو راموس مهاجم منتخب البرتغال.

ويحلم المنتخب الإسباني بتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نجح لاروخا من قبل في حصد نسختي 2008 و2010 بأداء مبهر بطريقة "التيكي تاكا" الشهيرة.

ويأمل لويس دي لا فوينتي استمرار مسلسل الانتصارات بعدما حقق الفوز في 6 مباريات متتالية منذ انطلاق مشواره بالبطولة القارية الحالية وتغلبه على العديد من المنتخبات الكبرى على رأسها كرواتيا وإيطاليا.