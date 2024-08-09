قال داني أولمو، الوافد الجديد في صفوف برشلونة إن هدف النادي هذا الموسم هو "الفوز بأكبر عدد ممكن" من الألقاب.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة التعاقد مع لاعب الوسط داني أولمو بعقد لمدة ست سنوات قادما من رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني.

وقال الفريق الكتالوني، الذي يستهل موسمه الجديد محليا أمام فالنسيا 17 أغسطس الجاري، إن اللاعب البالغ عمره 26 عاما وقع عقدا ينتهي في يونيو حزيران 2023.

وأكد أولمو في تصريحات للموقع الرسمي للفريق الكتالوني: "نحن برشلونة وعلينا دائماً المنافسة على كل شيء، نحن نملك اللاعبين والجهاز الفني، لذا دعونا ننافس على كل شيء".

وأضاف: "العودة إلى النادي الذي قضيت فيه 7 مواسم بين صفوف الناشئين، هو حلم وتم تحقيقه".

وأشار أولمو إلى أنه يشعر بأنه "جاهز ومتحمس للمساهمة والفوز".

وكان أولمو قد أمضى سبع سنوات في أكاديمية ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب في سن 16.

ولم يكشف النادي قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

وأكد برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في العقد 500 مليون يورو.

ولعب أولمو صاحب المهارات والقدرات المتعددة دورا محوريا في فوز منتخب بلاده ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال أولمو إنه سيرحل عن لايبزيغ الذي انضم إلى صفوفه في 2020، ومدد عقده مع النادي حتى 2027 في العام الماضي.

وبألوان النادي لعب أولمو 148 مباراة في المنافسات جميعها، وأحرز 19 هدفا، وتوج بكأس ألمانيا مرتين معه.