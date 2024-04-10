تعليق مثير من غوارديولا بعد غلق سقف ملعب "سانتياغو برنابيو"

علق بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على إغلاق إدارة نادي ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الثلاثاء.

وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري.

وسيتجه ريال مدريد لملعب الاتحاد بذكريات سيئة بعدما خسر 4-صفر في إياب قبل نهائي العام الماضي ليواصل فريق المدرب بيب غوارديولا مشواره ويفوز باللقب القاري للمرة الأولى.

وقبل المباراة حصل ريال مدريد على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لغلق سقف الملعب من أجل الحصول على مزيد من ضجيج وصخب الجماهير لمساعدة اللاعبين خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وتعليقا على اللعب تحت سقف مغلق قال غوارديولا :"أحب رؤية السماء".

ولم يكن انتقاد غلق سقف الملعب هو الأمر الوحيد الذي أزعج بيب غوارديولا، حيث وجه المدرب الإسباني ولاعبوه انتقادات أخرى لعشب الملعب واصفا إياه بغير المستوي.

وقال غوارديولا بعد المباراة :"اللاعبون أخبروني أن العشب مرتفع وغير مستو".

وتابع :"الملعب رائع، لكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يجب عليه معالجة عشب الملعب".

وردا على تلك الانتقادات، قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن يحب الأجواء في ملعب سانتياغو برنابيو، وأنه ممتن كثيرا للمشجعين الذي يحضرون لمساعدة الفريق.