ترتيب الدوري الإنجليزي.. فوز درامي لآرسنال على مانشستر سيتي (فيديو)

حقق آرسنال فوزا دراميا بنتيجة 1/0 على ضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الإمارات، فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل غابرييل مارتينيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب مع توتنهام.