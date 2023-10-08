ترتيب الدوري الإنجليزي.. فوز درامي لآرسنال على مانشستر سيتي (فيديو)
حقق آرسنال فوزا دراميا بنتيجة 1/0 على ضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.
وعلى ملعب الإمارات، فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل غابرييل مارتينيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.
ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب مع توتنهام.
في حين جمدت الخسارة رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، فاز مانشستر سيتي 8 مرات، وفاز آرسنال مرة وتعادلا مرة فاز آرسنال فيها بضربات الترجيح.
ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع تشيلسي يوم 21 أكتوبر في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.
أما مانشستر سيتي فيلعب مع برايتون في الدوري الإنجليزي، ثم مع يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا، ثم مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.