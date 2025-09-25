من هو المغني الأرجنتيني الذي حطم الإنترنت لشبهه الكبير بميسي؟ (صور)

كتب - نور الدين ميفراني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، والمغني الأرجنتيني الشهير ريكاردو مونتانير، ليلاحظ الجميع الشبه الكبير بينهما.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا على الصورة، قائلًا: "إنهما الشخص ذاته!.. المغني ريكاردو مونتانير هو نسخة طبق الأصل من ليونيل ميسي في شيخوخته".

ودائمًا ما يتم تداول صور الثنائي وسط مزاح ساخر بأن "ريكاردو مونتانير هو والد ليونيل ميسي".

وخرج مونتانير في وقت سابق عن صمته ورد عبر حساباته الرسمية بروح الدعابة، نافيًا أن يكون والد نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليضع حدًّا للشائعة التي شغلت محبيه والمتابعين.

ورغم أن مونتانير حرص على توضيح الأمر بشكل طريف، فإن متابعيه لم يتوقفوا عن الإشادة بالتشابه بينه وبين ميسي، معربين عن آرائهم الطريفة ومشيرين إلى أنه "يبدو وكأنه والده بالفعل".

فمن هو المغني ريكاردو مونتانير؟

هيكتور إدواردو رغليرو مونتانير، المعروف بريكاردو مونتانير، ولد في الـ8 من سبتمبر 1957 يبلغ من العمر 68 عامًا أي أنه يكبر مواطنه ميسي بـ30 عامًا، قضى جزءًا من حياته في بيونيس آيريس العاصمة الأرجنتينية".

وبدأ حياته الفنية في 1970 وعمره 23 عامًا، واختار اسمه حين التقى بالمنتج روبيرتو لوتي، حيث أخد شهرة ريكاردو مع اسم والدته مونتانير، واشتهر كمغن ومؤلف كلمات.

تزوج مارلين رودريغيز ميراندا، وهي ابنه المالك الرئيسي لشركة الإنتاج رودفن، رزق منها بـ3 أبناء بالإضافة لولدين من زوجته الأولى، كما أن 3 من أولاده دخلوا عالم الغناء وأصبح ابنه أليخاندرو مونتانير مطربًا شهيرًا.

في 1994 أنهى ارتباطه مع شركة إنتاج والد زوجته وتعاقد مع شركة سونغوغرافيا، وهو ما أدى لمشاكل قضائية بين الشركتين.

في 2012 غنى ريكاردو مونتانير برفقة ابنته إيفالونا مونتانير، وطيلة حياته الفنية أصدر أكثر من 15 ألبومًا والكثير من الأغاني المنفردة والتي حققت مبيعات أكثر من 100 مليون نسخة.