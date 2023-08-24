مانشستر سيتي يتعاقد رسميًا مع البلجيكي جيريمي دوكو

وقال سيتي في بيان: "يسعدنا تأكيد انضمام دوكو إلى 5 سنوات".

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ 55.4 مليون جنيه إسترليني (70.72 مليون دولار).

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى رين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، من أندرلخت البلجيكي، وخاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات، وأحرز 12 هدفًا.