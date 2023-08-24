مانشستر سيتي يتعاقد رسميًا مع البلجيكي جيريمي دوكو
أعلن مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من رين الفرنسي.
وقال سيتي في بيان: "يسعدنا تأكيد انضمام دوكو إلى 5 سنوات".
ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ 55.4 مليون جنيه إسترليني (70.72 مليون دولار).
وانضم اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى رين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، من أندرلخت البلجيكي، وخاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات، وأحرز 12 هدفًا.
وهزَّ "دوكو" الشباك مع رين في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام ميتز في وقت سابق من هذا الشهر.
وخاض اللاعب 16 مباراة دولية مع بلجيكا منذ مشاركته الأولى في 2020.
واستدعاه المنتخب لكأس العالم 2022 في قطر، وشارك في مباراة واحدة من على مقاعد البدلاء قبل خروج بلجيكا من دور المجموعات.
ويتطلع "سيتي" بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى تعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل الجزائري رياض محرز.
وسيعزز وصول دوكو مسعاه إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا.
ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بست نقاط من مباراتين.
وسيحل ضيفًا على شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا يوم الأحد المقبل.