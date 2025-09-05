المغرب في المركز الثاني.. من هي المنتخبات الإفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم؟

حقق المنتخب المغربي تأهله رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد فوزه الجمعة (5 ـ 0) على منتخب النيجر في الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الإفريقية الخامسة.

ولم ينتظر منتخب أسود الأطلس مباراتيه المقبلتين ضد زامبيا وتنزانيا ليحسم التأهل، بل كان أول المنتخبات الإفريقية التي حجزت مقعدها في النهائيات التي ستشهد العام المقبل مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وبات المغرب يحتل المركز الثاني في ترتيب المنتخبات الإفريقية الأكثر وصولا للمونديال برصيد 7 مشاركات كان أولها في نسخة العام 1970 في المكسيك.

أخبار ذات علاقة منتخب المغرب يتأهل رسميا لكأس العالم 2026

وحقق المنتخب المغربي الذي شارك في النهائيات 6 مرات سابقة: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018 و2022، أفضل نتيجة لكرة القدم الإفريقية عندما بلغ نصف النهائي في النسخة الماضية في قطر عام 2022.

ويأتي أسود الأطلس في المركز الثاني في ترتيب مشاركات المنتخبات الإفريقية في كأس العالم بعد منتخب الكاميرون وهو أكثر من وصل للنهائيات برصيد 8 مرات، وسيكون قادرا على تدعيم رقمه في حال التأهل لنسخة 2026.

أخبار ذات علاقة المنتخبات المتأهلة رسميا لكأس العالم 2026

المنتخب الكاميروني تأهل في نسخ 1982 و1990 (ربع النهائي) و1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2022.

ويحتل منتخبا تونس ونيجيريا المركز الثالث برصيد 6 مشاركات لكل منهما، إذ بلغ منتخب تونس النهائيات في 1978 وكان أول منتخب إفريقي يحقق الفوز آنذاك، ثم في 1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

أما منتخب نيجيريا فقد شارك في نهائيات 1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2018.

ويأتي منتخبا غانا والجزائر برصيد 4 مشاركات ثم السنغال ومصر وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار برصيد 3 مشاركات لكل منها فيما سيكون جميعها أمام فرصة التأهل للمرة الرابعة في تاريخه.

أخبار ذات علاقة منتخب مالاوي يهدي تونس فرصة فريدة للتأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

وتأهل حتى الآن 17 منتخبا من أصل 48 لمونديال 2026 من بينها 3 منتخبات للبلدان المستضيفة وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.