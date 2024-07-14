تطورات إيجابية بشأن مالكوم قبل انطلاق معسكر الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن وجود تطورات إيجابية بشأن البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق الهلال السعودي، الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية في الركبة.

وخضع المهاجم البرازيلي لعملية جراحية أجراها في شهر يونيو الماضي في الوتر الرضفي للركبة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فقد أظهر مالكوم تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في بلاده بمتابعة من الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الهلال بعد العملية الجراحية التي أجراها الشهر الماضي.

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ومن المقرر أن يلتحق مالكوم بالفريق في معسكر النمسا لإكمال برنامجه التأهيلي، لكنّها لم تحدد إمكانية مشاركته من عدمها في بطولة السوبر السعودي، التي يستهلها فريقه بمواجهة الأهلي، 13 أغسطس المقبل.

يذكر أن الهلال يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.

وتغادر بعثة الهلال إلى النمسا صباح الاثنين، من أجل الدخول في معسكر مغلق تحضيرًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأسهم مالكوم في تحقيق الهلال لقب دوري روشن السعودي، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، كذلك ساعد اللاعب فريقه للفوز بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

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وخلال موسمه الأول مع الهلال، شارك النجم البرازيلي في 49 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 23 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2027.

وسبق للجناح البرازيلي مالكوم اللعب في صفوف برشلونة في 2018، لكنه رحل بعد عام واحد إلى زينيت الروسي.