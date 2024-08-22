أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قناته الرسمية الأولى على منصة "يوتيوب"، مساء الأربعاء، ليثير جنون عالم مواقع التواصل الاجتماعي بكافة الأشكال الممكنة.

كانت بداية قناة رونالدو قياسية بكافة الأرقام المتاحة، حيث أظهر النجم البرتغالي أن تأثيره الكبير لا يزال يمتد حتى بعد أن اقترب من نهاية مسيرته الكروية.

لكن كيف يمتد ذلك التأثير حتى الآن؟ وما هي الأرقام التي حققها رونالدو بالفعل؟ وما هي الأرقام المنتظر أن يكسرها في الأيام المقبلة؟ ذلك ما نحلله ونتحدث عنه في التقرير الآتي.

عدد متابعين قياسي

استطاع كريستيانو رونالدو خلال ساعات قليلة من الإعلان عن قناته الجديدة الحصول على أكثر من 14 مليون متابع، وهو رقم قابل للزيادة بكل تأكيد بحلول الساعات المقبلة.

يعد ذلك الرقم قياسيًّا بالنسبة لأي قناة جديدة على موقع "يوتيوب"، حيث لم يسبقه أي رياضي أو فنان، بحسب سجلات الموقع الشهير.

ما هو مذهل في تلك الأرقام أن رونالدو لا يزال من المكن أن يحصد أرقامًا أفضل على الأقل خلال العام الأول له في الموقع الشهير، في ظل تعاقده مع شركة متخصصة في تصوير ونشر مقاطع الفيديو التي تحصد ملايين الإعجابات والمشاهدين.

محتوى مميز

تعمد رونالدو مع إطلاق القناة الجديدة أن يقدّم محتوى لم يقدمه من قبل بشكل شخصي وأن يطلع الجماهير على جانب غير مكشوف من حياته، يتضمن ابنه البكر جونيور وصديقته جورجينا رودريغيز.

بالإضافة إلى مقاطع من تصريحات ومؤتمرات صحفية مختلفة ومواقف تعرض لها ويتم الكشف عنها للمرة الأولى.

أرقام من أرض الواقع

حتى الآن كان رونالدو رفع 19 مقطعًا مصورًا متنوعًا عبر القناة الجديدة، ولاقت جميعًا انتشارًا مذهلًا.

تنوعت تلك المقاطع بين الطويلة والقصيرة، بواقع 12 مقطع فيديو عاديًا و7 من القصار، التي يؤكد موقع يوتيوب في دليله للمحترفين أنها الأكثر سرعة في نشر أي قناة جديدة.

ولندخل في صلب الموضوع، جمعت نحو أكثر من 25 مليون مشاهدة موزعة فيما بينها، وكان أكثرها مشاهدة هو أول مقطع طويل ينشره عن مقابلته لتمثاله في متحف مدام توسو، وجمع وحده ما يقارب الـ 4 ملايين مشاهدة.

الأرباح الحالية لأكثر فيديوهات رونالدو مشاهدة تتراوح بين الألفين والـ 15 ألف دولار أمريكي بحسب أداة "socialblade" لقياس وتحليل أرقام قنوات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جمع رونالدو تلك الأرباح في ظرف ساعات قليلة بعد نشره للقناة، ويعتمد تحديد ذلك الرقم بدقة أكبر على تفاصيل تلك المشاهدات، ومن أي دول هي.

بشكل عام يملك رونالدو حاليًّا ما يتراوح بين 13 ألفًا و500 دولار أمريكي و110 آلاف دولار من أرباح مقاطع الفيديو التي نشرها في أول ساعات إطلاقه للقناة.

أرقام متوقعة

بالحديث عن الأرقام الحالية للقناة، فمن المتوقع أن ينمو عدد المشاهدين بسرعة كبيرة خلال السنة الأولى لتصبح قناة رونالدو هي الأكثر جمعًا للمتابعين والمشاهدات عبر العالم، بالقياس على ما يملكه النجم البرتغالي من متابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى في الوقت الحالي.

تتصدر قناة تابعة لشخص يقوم بمسابقات وألعاب مختلفة، ويوزع جوائز مالية بالملايين عدد المشتركين في قناة واحدة في العالم، بواقع 331 مليون متابع.

لكن من المتوقع أن يتجاوز رونالدو هذا الرقم بسهولة خلال أشهر قليلة من الآن في ظل المعدلات المذهلة لنمو قناته.

إن كان رونالدو نجح في خلال أقل من يوم في جمع نحو 50 ألف دولار من قناته الجديدة فمن المتوقع أن تصل أرباحه من "يوتيوب" خلال العام الأول إلى نحو 18 مليون دولار، وهذا بحساب الأرقام الحالية دون الوضع في الاعتبار زيادة مقاطع الفيديو التي تأتي بالأموال وزيادة عدد المشتركين وبالتبعية زيادة المشاهدات والأرباح الخاصة بها.