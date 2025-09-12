بديل ميتروفيتش.. من هو المهاجم القادم إلى نادي الهلال السعودي؟

حدّد نادي الهلال السعودي اسم لاعب جديد لتدعيم خط هجومه بعد رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واستغنى الهلال عن خدمات لاعبه المخضرم ميتروفيتش إلى صفوف الريان القطري بعد ارتباط دام موسمين.

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال، في صيف 2023، قادماً من فولهام الإنجليزي، وسجل 68 هدفاً خلال 79 مباراة، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال يرغب في ضم اللاعب ريكاردو ماثياس مهاجم فريق إنتر ناسيونال البرازيلي، في شهر يناير المقبل، على أن يتم قيد في خانة المواليد.

ويبلغ ريكاردو ماثياس 19 عاماً، ويبلغ طوله 192 سنتيميتراً، ويرتبط بعقد مع ناديه حتى نهاية العام 2028.

ولعب ريكاردو مباراتين مع منتخب الشباب البرازيلي تحت 20 عاماً، كما خاض أيضاً 23 مباراة مع الفريق الأول بنادي إنتر ناسيونال وسجل 5 أهداف.

وكان الهلال قد تعاقد مع اللاعب التركي يوسف أكتشيك مدافع فنربخشة التركي وقام بقيده في خانة المواليد بجانب البرازيلي كايو سيزار.

وحصل الهلال على خدمات اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الماضية.