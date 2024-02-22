دوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم عدة مباريات قوية، مساء اليوم الخميس 22 فبراير، على صعيدي دوري أبطال وآسيا، والدوري الأوروبي.

وتستمر منافسات دور الـ16 وأبرزها مواجهة الإياب بين الهلال ضد سباهان آصفهان، بينما يلعب الاتحاد مع نافباخور.

وفي إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، يلعب ميلان ورين، وروما ضد فينورد.