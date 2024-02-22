دوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم عدة مباريات قوية، مساء اليوم الخميس 22 فبراير، على صعيدي دوري أبطال وآسيا، والدوري الأوروبي.
وتستمر منافسات دور الـ16 وأبرزها مواجهة الإياب بين الهلال ضد سباهان آصفهان، بينما يلعب الاتحاد مع نافباخور.
وفي إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، يلعب ميلان ورين، وروما ضد فينورد.
وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الأوروبي
رين x ميلان - 08:45 مساء - beIN Sports HD.
فرايبورغ x لانس - 08:45 مساء - beIN Sports HD.
تولوز x بنفيكا - 08:45 مساء - beIN Sports HD.
كارباغ أغدام x سبورتنغ براغا - 08:45 مساء - beIN Sports HD.
روما x فينورد - 11:00 مساء - beIN Sports HD.
مارسيليا x شاختار دونيتسك - 11:00 مساء - beIN Sports HD.
سبارتا براغ x غلطة سراي - 11:00 مساء - beIN Sports HD.
سبورتنغ لشبونة x يونغ بويز - 11:00 مساء - beIN Sports HD.
مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
الاتحاد x نافباخور نامانجان - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.
الهلال x سباهان أصفهان - 09:00 مساء - beIN Sports AFC HD.