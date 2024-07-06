رينارد ضمن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الاتحاد السعودي

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي يعيش فترة ساخنة جدا على صعيد البحث عن مدرب جديد، بعد رحيل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو عن قيادة الفريق لسوء النتائج.

وذكرت تقارير خلال الفترة الماضية، أن الاتحاد توصل لاتفاق مع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، لقيادة الفريق، ولكن ظهرت في الأفق عدة أزمات أوقفت الصفقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن "صفقة نادي الاتحاد والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي تمر بمراحل صعبة".

وأضاف التقرير: "حال فشلها فإن إدارة الاتحاد وضعت الثلاثي: مدرب المنتخب السعودي سابقاً هيرفي رينارد، ومدرب منتخب جورجيا ويلي سانيول، ومدرب نادي الدحيل القطري كريستوف غالتييه، ضمن خياراتها لقيادة الفريق".

كما أكدت صحيفة "ليكيب" تقارير اقتراب رينارد من قيادة الاتحاد الفترة المقبلة.

وأشار رينارد، المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا لكرة القدم، أنه سيترك منصبه رسميًا بعد أولمبياد باريس 2024.

وكان المدرب الفرنسي قد تولى من قبل القيادة الفنية للمنتخب السعودي في يوليو 2019، واستطاع قيادته نحو التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، قبل أن يخرج "الأخضر" من الدور الأول.

وبخلاف المنتخب السعودي، سبق للمدرب قيادة منتخبات عديدة في القارة الأفريقية، هي زامبيا، أنغولا، كوت ديفوار، والمغرب، كما تولى الدفة الفنية لفريقي ليل وسوشو الفرنسيين.

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معسكر الاتحاد

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد أنه سيواجه إنتر ميلان الإيطالي، يوم 7 أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وسيتجمع لاعبو الاتحاد في مدينة أليكانتي، شرق إسبانيا، يوم 12 يوليو الجاري، عقب نهاية الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني، من أجل بدء التحضيرات.

وسيستمر المعسكر الإسباني 16 يومًا، قبل انتقال الفريق إلى مدينة فارو، الواقعة أقصى جنوب البرتغال، لإقامة معسكر آخر خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس.

ويخوض الاتحاد مواجهتين وديتين، أمام إشبيلية وريال بيتيس الإسبانيين، بالإضافة إلى ملاقاة بطل إيطاليا.

كما سيلعب الفريق السعودي عددا من اللقاءات الأخرى، التي سيتم الكشف عنها لاحقا.