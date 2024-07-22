كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات أزمة استمرار منع الفريق الأول لكرة القدم من قيد اللاعبين، رغم استقبال خطاب من "الفيفا" برفع الإيقاف عن الفريق بعد حل أزمة خالد بوطيب.

وكان نادي الزمالك قد عانى، خلال الأيام الماضية، من أزمة مستحقات بوطيب الصادر بها حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي هددت مشاركته في الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء الماضي، يخطره فيه برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد حل أزمة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر، مساء الأربعاء، قائمة بأسماء الأندية المصرية الممنوعة من القيد، بسبب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وجاء نادي الزمالك على رأس هذه القائمة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إنه رغم إسدال الستارة على قضية خالد بوطيب، إلا أن هناك 3 قضايا، لم تنهِ ، ما تسبب بصدور قرار من الفيفا باستمرار إيقاف القيد.

وأضاف: "روي أغواش مساعد جوسفالدو فيريرا حصل على حكم بوقف القيد، حيث دفع مستحقاته المتأخرة، والتي تبلغ 25 ألف دولار".

أما القضيتان الثانية والثالثة لمساعدي فيريرا، أندريه أوليفيرا، ودانيال غونزاليس، ولكل منهما مستحقات متأخرة تصل إلى 14 ألف دولار، وحصلا أيضًا على حكم بوقف القيد حتى يتم دفعهما.

واختتم: "مجلس الإدارة سيوفر تلك المبالغ خلال الأيام المقبلة، لدفعها وإنهاء أزمة المستحقات بشكل نهائي ودائم، كي يستطيع الفرق تلبية احتياجاته والتعاقد مع الصفقات الجديدة.

يذكر أن آخر ظهور للزمالك كان، أمس الأحد، وفاز 2-1 على مضيفه الداخلية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليتأكد هبوط صاحب الأرض إلى دوري الدرجة الثانية.

وهبط الداخلية رسميًا للدرجة الثانية بعد أن توقف رصيده عند 19 نقطة في المركز 18 والأخير، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة، وتقدم للمركز الرابع.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات قوية في الموسم الجديد، أبرزها البداية بكأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي، ثم الدوري وكأس مصر، والكونفدرالية الأفريقية.