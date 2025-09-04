يتصدّى لكل شيء.. خوان غارسيا يذهل لاعبي برشلونة

أبدى العديد من لاعبي نادي برشلونة سعادتهم الكبيرة بتألق خوان غارسيا، حارس مرمى الفريق، لدرجة أنهم وصفوه بأنه "يتصدى لكل شيء".

ونجح برشلونة، في التعاقد مع خوان غارسيا من صفوف إسبانيول، في الميركاتو الصيفي، وهو أمر أغضب كثيرا الألماني تير شتيغن، الذي حاول منع النادي من تسجيل اسم الحارس الشاب، ولكن تم في النهاية تسجيله وتألق مع الفريق.

وظهر غارسيا بأداء جيد مع برشلونة في بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني، فعلى الرغم من استقباله 3 أهداف في أول 3 مباريات في البطولة مع حامل اللقب، إلا أنه تصدى للعديد من الفرص الخطيرة، خاصة خلال مواجهة رايو فاليكانو.

في برنامج "Tot Costa"، عبر إذاعة "راديو كتالونيا"، كشفت الصحفية لايا توديل كيفية اندماج الحارس الجديد لبرشلونة، خوان غارسيا، داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

وقالت لايا توديل: "يُعتبر غارسيا حارسًا سريع الحركة، شجاعًا، بارعًا في الكرات المشتركة، شديد اليقظة ويتمتع بقدرة عالية على رد الفعل، إضافة إلى امتلاكه سرعة في الخروج بالكرة رغم قامته الطويلة (1,95 م). بعض المصادر تصفه بأنه مرشّح ليكون من بين أفضل 3 حراس في أوروبا على المدى القريب".

وأضافت: "التصديات المذهلة التي يقدّمها في التدريبات جعلت بعض اللاعبين يقولون إنه (يتصدّى لكل شيء)، وكذلك سرعة انسجامه مع أسلوب لعب برشلونة المعتمد على الدفاع المتقدم، أما الشك الوحيد الذي كان لدى الطاقم الفني فكان حول المدة التي سيحتاجها غارسيا للتحكم بالمساحة بين خط الدفاع والمرمى، لكن المفاجأة كانت أنه تكيّف منذ المباراة الأولى".

وأوضحت أن تأقلم غارسيا مع غرفة ملابس برشلونة كان سهلًا وممتعًا، ولكن اللاعب الذي ساعده في ذلك في البداية هو داني أولمو، كونه يعرفه منذ زمن طويل منذ أن تشاركا وكالة واحدة لتمثيلهما.

وأشارت إلى إنه بعد ذلك، حان دور بيدري، فيران توريس، وفيرمين لوبيز في مساعدة خوان غاسيا في التأقلم مع لاعبي الفريق.

ولا يقتصر تألق الحارس الشاب على المستطيل الأخضر، بل يملك أيضًا تفاصيل إنسانية وشخصية تضيف إلى صورته لدى جماهير برشلونة، الصحفية لايا توديل كشفت عن بعض ملامح حياته بعيدًا عن الأضواء:

-يعشق المطبخ الإيطالي ويعتبره وجبته المفضلة.

-يحرص دائمًا على اللعب بأكمام قصيرة في مبارياته.

-قبل كل مواجهة، يختار أغنية "Live your life" لرفع تركيزه.

-يجد متعته في الرحلات الجبلية واستكشاف الطبيعة في أوقات فراغه.

-وفي حياته الخاصة، يشارك لحظاته مع كلبه المُتبنّى "أوتّو".