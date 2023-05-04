هالاند يكتب التاريخ ويكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

وحول المهاجم النرويجي تمريرة جاك جريليش إلى داخل المرمى في الدقيقة 70، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع آلان شيرر وآندي كول.

ويقدّم هالاند (22 عاماً) مستوى رائعاً مع سيتي وانفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد ضمن البرميرليغ بنظامها المتبع منذ 1992.

ولا يزال أمام هالاند العديد من المباريات لتعزيز رصيده التهديفي، إذ يبقى لفريقه 5 مباريات في الدوري، مباراتان على الأقل في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، ويلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية مطلع يونيو المقبل.