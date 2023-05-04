هالاند يكتب التاريخ ويكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي
كسر إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مباراته أمام وست هام يونايتد، ليرفع رصيده إلى 35 هدفا، اليوم الأربعاء.
ووقف لاعبو سيتي ممرا شرفيا لهالاند بعد المباراة، وضربوه على رأسه في احتفال بإنجازه.
وحول المهاجم النرويجي تمريرة جاك جريليش إلى داخل المرمى في الدقيقة 70، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع آلان شيرر وآندي كول.
ويقدّم هالاند (22 عاماً) مستوى رائعاً مع سيتي وانفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد ضمن البرميرليغ بنظامها المتبع منذ 1992.
ولا يزال أمام هالاند العديد من المباريات لتعزيز رصيده التهديفي، إذ يبقى لفريقه 5 مباريات في الدوري، مباراتان على الأقل في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، ويلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية مطلع يونيو المقبل.
وتقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر على ضيفه وست هام يونايتد، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 للمسابقة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 79 نقطة، ليعود مجددا للصدارة، التي فقدها يوم الثلاثاء، متقدما بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن الفريق السماوي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.
وفيما يلي قائمة باللاعبين الذين سجلوا أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز:
إرلينغ هالاند مانشستر سيتي 35 2022-2023
آندي كول نيوكاسل 34 1993-1994
آلان شيرر بلاكبيرن 34 1994-1995
محمد صلاح ليفربول 32 2017-2018
آلان شيرر بلاكبيرن 31 1993-1994 و1995-1996
لويس سواريز ليفربول 31 2013-2014
كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 31 2007-2008
كيفن فيليبس سندرلاند 30 1999-2000
تييري هنري أرسنال 30 2003-2004
روبن فان بيرسي أرسنال 30 2011-2012
هاري كين توتنهام 30 2017-2018 * أقيمت 42 مباراة في موسمي 1993-1994 و1994-1995.