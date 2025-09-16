بعد إجراء تحاليل لجميع لاعبي الأهلي.. ما هو "فيروس A" الذي يعاني منه إمام عاشور؟

اتخذت الإدارة الطبية للنادي الأهلي المصري إجراءا وقائيا عاجلا تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق، لالتهاب فيروسي استدعى خضوعه للملاحظة الطبية في المستشفى.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، قد أوضح أن عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن، مع وجود اشتباه في نزلة معوية، مؤكداً أن اللاعب يخضع حالياً لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة لمعرفة أسباب الأعراض التي يعاني منها.

أخبار ذات علاقة لن نجلس مع وكيلك.. الأهلي المصري يشعل صداما مع إمام عاشور

أخبار ذات علاقة موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف أن لاعب الأهلي سيبقى بالمستشفى لمدة 3 أيام تحت الملاحظة الطبية، على أن يجري فحوصات جديدة لاحقاً لمزيد من الاطمئنان على حالته.

واتخذ الجهاز الطبي قرارا بإجراء تحاليل دم شاملة لجميع لاعبي الفريق، كإجراء احترازي بعد إصابة عاشور بالتهاب فيروسي.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن اللاعب وضع تحت الملاحظة؛ بسبب إصابته بما يسمى بـ"فيروس A"، وهو مرض معدٍ.

أخبار ذات علاقة سيبقى في المستشفى.. الأهلي يكشف طبيعة مرض إمام عاشور

ما هو "فيروس A"؟

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس التهاب الكبد A هو فيروس شديد العدوى يسبب التهاباً في الكبد، وينتقل عادة عبر تناول طعام أو ماء ملوث، وتتراوح شدة المرض من خفيفة إلى خطيرة، وقد تشمل أعراضاً مثل التعب، الغثيان، وآلام البطن.

ويرتبط خطر الإصابة بالعدوى بالتهاب الكبد A بنقص المياه المأمونة وتردي مستوى الإصحاح والنظافة العامة (كالأيدي المتسخة والملوثة).

ويتعافى معظم المصابين بشكل كامل، ولا يسبب المرض تلفاً دائماً للكبد كما هو الحال مع أنواع أخرى من التهاب الكبد؛ إذ الوقاية تشمل اللقاح، وتحسين ممارسات النظافة الشخصية والصرف الصحي.

كان إمام عاشور كان قد عاد مؤخراً للمشاركة مع الأهلي بعد غياب طويل، بسبب إصابة في الكتف، حيث شارك كبديل أمام إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في لقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وهو التعثر الذي أبقى الفريق في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية، في مباراة يبحث خلالها الفريق عن استعادة الانتصارات وتصحيح مساره المحلي بعد بداية متعثرة.