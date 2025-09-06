الاتحاد السعودي يوافق على طلب كانتي

وافق نادي الاتحاد السعودي على طلب اللاعب الفرنسي نغولو كانتي نجم خط وسط الفريق.

وقال بيان صادر عن نادي الاتحاد إنه تمت الموافقة على طلب كانتي بالحصول على إجازة قصيرة بسبب ظروف خاصة بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان.

ولم ينضم كانتي صاحب الـ 34 عاماً إلى قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي حالياً.

وأحاطت الشكوك بمستقبل النجم الفرنسي مع الاتحاد بعد ارتباط اسمه بعدة أندية فرنسية ترغب في ضمه على رأسها موناكو وباريس إف سي ولكن النادي السعودي تمسك ببقاء لاعبه المخضرم.

وكان الاتحاد قد استهل موسمه الحالي بالخسارة أمام النصر بنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي ثم فاز في الجولة الأولى لدوري روشن على حساب الأخدود بخمسة أهداف سجل منها الفرنسي كريم بنزيما هاتريك.

وكان الاتحاد قد جمع بين الثنائية المحلية في الموسم الماضي بالفوز بلقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم كانتي للاتحاد في صيف 2023 في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.