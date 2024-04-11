مالكوم يسجل هدفًا خياليًا في مرمى الاتحاد (فيديو)

سجل البرازيلي مالكوم نجم الهلال هدفا خياليا في مرمى الاتحاد، اليوم الخميس، في مباراة الفريقين بنهائي كأس السوبر السعودي.

وتوغل مالكوم داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل هدفا تاريخيا في الدقيقة الخامسة في مرمى عبدالله المعيوف.

وأدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل للاتحاد في الدقيقة 21.

وفي نصف النهائي، تجاوز الهلال منافسه النصر بالفوز عليه 2/1، في حين فاز الاتحاد على الوحدة 2/1 أيضا.

والهلال هو البطل التاريخي لكأس السوبر السعودي، فقد نال اللقب ثلاث مرات مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.