سر ارتداء عبد الله السعيد شارة قيادة الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن سر ارتداء عبد الله السعيد، نجم الزمالك، شارة قيادة الفريق الأبيض في مواجهة زد الودية، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، استعداداً للسوبر المصري، رغم انضمامه للفريق الأبيض منذ أشهر قليلة.

وشارك السعيد أساسياً في تلك المباراة إلى جانب القائد الأقدم للزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" وبعد استبدال الأخير في الشوط الثاني، حصل السعيد على شارة القيادة رغم وجود بعض اللاعبين الذين هم أقدم منه إلا أن الجميع فضل حصول السعيد على شارة القيادة في المباراة.

ووفقاً لما ذكره تقرير لقناة "صدى البلد"، فإن "السعيد أمام زد كان قائداً للزمالك في فترة من فترات المباراة، وشيكابالا خلال خروجه مستبدلاً منح الشارة لعبد الله السعيد، الذي رفض في البداية ارتداءها وقال امنحها للاعب بعدك في الترتيب، ولكن شيكابالا أصر على موقفه، ليرتديها للمرة الأولى في النادي الأبيض حتى لو بشكل ودي، وهي لقطة ودية وتدل على علاقة شيكابالا برفيق دربه في المنتخبات الوطنية".

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الزمالك كان خسر من زد بنتيجة 3-2 ودياً، وهي الودية الثالثة التي يخوضها الفريق استعداداً للسوبر المصري الذي سيقام في الإمارات، حيث كان تعادل مع إيسترن كومباني بنتيجة 1-1، كما خسر أمام بتروجت بنتيجة 2-1.

وانضم عبد الله السعيد، صاحب الـ39 عاماً، إلى صفوف نادي الزمالك في انتقالات يناير الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجديد في صيف 2025.

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ويتجه نادي الزمالك، للإبقاء على السعيد برفقة الفريق الأبيض بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في المباريات الماضية وتحديداً في ليلة التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك، لملاقاة بيراميدز في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، يوم 20 أكتوبر الجاري، وسيتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة الطرف المتأهل من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.