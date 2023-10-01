تشافي: ريال مدريد وبايرن ميونخ منافسان صعبان وفينيسيوس لا يمكن إيقافه
أدلى تشافي مدرب برشلونة بتصريحات مهمة قبل مواجهة بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وستكون مواجهة بورتو المباراة رقم 100 لتشافي كمدرب لبرشلونة حيث تولى تدريب الفريق في نوفمبر 2021.
وعن أفضل مباراة له كمدرب لبرشلونة قال تشافي: "مباراة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، كان لقبنا الأول وفي ذلك اليوم لعبنا تمامًا بالفكرة التي نريدها".
وبسؤاله عن الفوز الأكثر تميزًا مع برشلونة أجاب تشافي: الديربي ضد إسبانيول عندما فزنا بالدوري الإسباني، فزنا باللقب على أرض منافسنا الأزلي وكانت أيضًا واحدة من أفضل مبارياتنا".
وتابع أصعب خسارة كانت الخسارة 0/3 أمام بايرن ميونخ الموسم الماضي، كانت بمثابة الوداع الأخير لدوري الأبطال".
أما عن أصعب منافس فقال: "ريال مدريد صعب دائمًا، كذلك بايرن ميونخ، راشفورد كلفنا الكثير، كذلك فينيسيوس وبنزيما لا يمكن إيقافهما".
وبشأن أفضل طريقة لعب فيها منافس لبرشلونة قال مدرب البلوغرانا: "إنتر ميلان وطريقة 5/3/2، قاموا بذلك بشكل مثالي للغاية، ملاعب بيتيس، إشبيلية، أتلتيكو مدريد ذات أجواء رائعة".
واختار تشافي هدف فرانك كيسي على ريال مدريد في الفوز 2/1 على ريال مدريد الهدف المفضل في فترة تدريبه لبرشلونة.
ويملك برشلونة 20 نقطة من 8 مباريات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويلعب الأربعاء مع بورتو بدوري أبطال أوروبا.