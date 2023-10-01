تشافي: ريال مدريد وبايرن ميونخ منافسان صعبان وفينيسيوس لا يمكن إيقافه

وتابع أصعب خسارة كانت الخسارة 0/3 أمام بايرن ميونخ الموسم الماضي، كانت بمثابة الوداع الأخير لدوري الأبطال".

أما عن أصعب منافس فقال: "ريال مدريد صعب دائمًا، كذلك بايرن ميونخ، راشفورد كلفنا الكثير، كذلك فينيسيوس وبنزيما لا يمكن إيقافهما".

وبشأن أفضل طريقة لعب فيها منافس لبرشلونة قال مدرب البلوغرانا: "إنتر ميلان وطريقة 5/3/2، قاموا بذلك بشكل مثالي للغاية، ملاعب بيتيس، إشبيلية، أتلتيكو مدريد ذات أجواء رائعة".

واختار تشافي هدف فرانك كيسي على ريال مدريد في الفوز 2/1 على ريال مدريد الهدف المفضل في فترة تدريبه لبرشلونة.

ويملك برشلونة 20 نقطة من 8 مباريات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويلعب الأربعاء مع بورتو بدوري أبطال أوروبا.