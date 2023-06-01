خطة إنتر ميامي وبرشلونة للتعاقد مع ميسي

وقالت صحيفة ليكيب، قبل يومين، إن ناديي إنتر ميامي وبرشلونة يتعاونان من أجل إقناع ميسي بتوقيع عقد معهما، وسط تأكيدات باقتراب اللاعب من الانتقال إلى الهلال السعودي.

ويملك ميسي عرضا رسميا من الهلال تخطى المليار يورو حسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، وهو العرض الذي تميل إليه حاشية اللاعب أو وافقت عليه فعليًا.

وحسب سبورت، قدم إنتر ميامي الذي يملك النجم ديفيد بيكهام عرضا بـ200 مليون يورو لميسي على 4 سنوات.

وسينص التعاقد على أنه في حال موافقة ميسي على العرض بإمكان النادي الأمريكي إعارته إلى برشلونة لمدة نصف موسم أو موسم ونصف يعود خلالها إلى ناديه المفضل.

وتشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى سعي برشلونة بشكل لافت إلى استعادة ميسي، حيث قدم النادي بالفعل خططًا إلى رابطة الدوري الإسباني لضمان تخطي العقوبات الاقتصادية المتوقعة للصفقة.