logo
رياضة

الاتحاد السعودي يعلن تعاقده رسميًا مع روجر فيرنانديز

الاتحاد السعودي يعلن تعاقده رسميًا مع روجر فيرنانديز
روجر فيرنانديزالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 7:28 م

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسميًا مع روجر فيرنانديز، لاعب سبورتنغ براغا البرتغالي.

ونشر نادي الاتحاد فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، ليؤكد تعاقده مع اللاعب، وعلق: "البرتغالي روجر فيرنانديز في كتيبة النمور".

أخبار ذات علاقة

جان ماثيو باهويا نجم آينتراخت فرانكفورت

نجم آينتراخت فرانكفورت على رادار نادي الاتحاد السعودي

  

أخبار ذات علاقة

أوناي هيرنانديز

الاتحاد السعودي ينقذ الشباب بـ"صفقة إسبانية" مهمة

 

من جانبه، كشف نادي براغا عن قيمة انتقال روجر فيرنانديز للفريق السعودي في بيانه الـرسمي، موضحاً أن الاتحاد دفع 32 مليون يورو بجانب 2.5 مليون إضافات.

فيرنانديز بدأ مسيرته مع سبورتنغ براغا بعمر 16 عاماً، وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول للنادي البرتغالي في موسم 2021-2022.

أخبار ذات علاقة

محمدو ديارا لاعب وسط أنتويرب

الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق لضم خليفة "كانتي"

 

ولعب فيرنانديز 59 مباراة مع براغا وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 

 

يذكر أن فريق الاتحاد بدأ الموسم بشكلٍ سيئ، حيث خسر أمام النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ مع تقديم مستوى مخيب لتطلعات جماهيره.

وتدارك "العميد" الأمر عندما فاز (5-2) ضد الأخدود، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

 

وإلى جانب الدوري، سينافس الاتحاد على لقبين أخريين؛ هما: كأس خادم الحرمين الشريفين، والنخبة الآسيوية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC