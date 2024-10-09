الهلال يتجه لاستئجار ملعب

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، تقترب من استئجار ملعب جديد بإحدى مناطق الرياض لإقامة تدريبات الفريق عليه خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، فإنه "حسب المتداول فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد استحواذه على الأندية الأربعة: الأهلي والهلال والاتحاد والنصر، يسعى لإنشاء مبان جديدة لتدريبات الأندية، وحتى رئيس الاتحاد ذكر مؤخرا أن المقر الجديد سيكون في منطقة عسفان".

وأضاف: "ما وصلني من داخل الهلال أنه توجد مفاوضات مع إحدى الجهات في شمال الرياض لاستئجار ملعبها، كحل مؤقت، والعمل على تطويره لإقامة التدريبات عليه خاصة أن عملية إنشاء مبنى جديد ستأخذ وقتا طويلا، وهذه الخطوة جاءت لأن جزءاً كبيراً من اللاعبين المحترفين بالفريق يقطنون بأحد المقرات السكنية بأقصى شمال الرياض، ومن ثم بعد المسافة والزحام للوصول لمقر النادي الحالي أمر سلبي ويؤثر عليهم، لذلك الإدارة تعمل حاليا على استئجار الملعب الجديد لإقامة التدريبات عليه".

وذكرت تقارير مؤخرا، أن ناديي الاتحاد والأهلي، استقرا على إنشاء مقرين جديدين لاحتضان تدريبات الفريقين في شمال جدة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن مقر الاتحاد الجديد سيقع في عسفان شمال جدة والتي تبعد عن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"10 دقائق.

أما مقر الأهلي الجديد، فسيتواجد في أبحر؛ ما يعد قريباً من ملعب "الجوهرة المشعة" كما يبعد عن وسط جدة نحو 30 دقيقة.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ويأتي خلفه في المركز الثاني فريق الاتحاد برصيد 15 نقطة، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ورابعا الشباب برصيد 12 نقطة.