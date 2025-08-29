غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة صير الغربية في النبطية جنوبي لبنان
أول عرض يصل أموريم مع أنباء طرده من مانشستر يونايتد

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 11:17 ص

يواجه المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، شكوكا كبيرة حول مستقبله بعد البداية الباهتة لفريقه في الموسم الحالي.

وافتتح مانشستر يونايتد موسمه بالخسارة على ملعبه أمام آرسنال بهدف دون رد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي ثم تعادل مع فولهام بنتيجة 1-1 خارج أرضه في الجولة الثانية.

 وودع مانشستر يونايتد منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الأول على يد جرمسبي تاون بركلات الترجيح في مفاجأة مدوية.

وتولى أموريم قيادة مانشستر يونايتد يوم 11 نوفمبر الماضي بعد تجربة ناجحة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

 بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية فإن المدرب البرتغالي تلقى عرضاً من نادي بنفيكا لتولي قيادته في الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن أموريم قد يقبل بعرض العودة للدوري البرتغالي للهروب من جحيم مانشستر يونايتد والانتقادات المتصاعدة ضده.

 وخاض أموريم تجربة ناجحة مع سبورتنغ لشبونة خلال الفترة بين مارس 2020 إلى نوفمبر 2024.

وسبق أن لعب أموريم مع بنفيكا خلال 153 مباراة وساهم في فوز الفريق كلاعب بلقب الدوري البرتغالي 3 مرات خلال 9 مواسم.

