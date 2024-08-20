فاز فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، خلال الموسم الكروي الماضي 2023 – 2024، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق فودين بعد موسم رائع قدمه مع مانشستر سيتي، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي.

وتنافس فودين مع زميليه رودري، وإيرلينغ هالاند، ثنائي مانشستر سيتي، بجانب أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، ومارتن أوديغارد لاعب وسط آرسنال، وكول بالمر جناح تشيلسي.

وسجل فودين 19 هدفًا، وقدّم 8 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي.

وأحرز اللاعب 27 هدفًا بشكل إجمالي في الموسم الماضي بقميص مانشستر سيتي، كما قدم 12 تمريرة حاسمة.

وحصل كول بالمر على جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا خلال الموسم الماضي.

وأعلنت الرابطة التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال).

الدفاع: جابريال (أرسنال) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – ديكلان رايس (أرسنال) – مارتن أوديغارد (أرسنال).

الهجوم: إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – أولي واتكينز (أستون فيلا) – فيل فودين (مانشستر سيتي)