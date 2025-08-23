الموعد والقناة الناقلة لمباراة المغرب والسنغال بنصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين

بات المنتخب السنغالي ثالث المتأهلين لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (كينيا ـ تنزانيا ـ أوغندا) التي تدور حتى الثلاثين من الشهر الجاري بعد فوز في ربع النهائي اليوم السبت أمام أوغندا (1 ـ 0).

وسيواجه منتخب السنغال، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، المنتخب المغربي في نصف النهائي بعد أن كان أسود الأطلس تأهلوا أمس الجمعة على تنزانيا (1 ـ0).

وتدور مباراة المغرب والسنغال يوم الثلاثاء 26 أغسطس الجاري، على ملعب مانديلا الوطني، في العاصمة الأوغندية كامبالا بداية من الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 08.30 بتوقيت مكة المكرمة).

المنتخب الوطني يواجه السنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين 🔜 We will face Senegal in the Semi-Finals #DimaMaghrib 🇲🇦 Posted by Équipe du Maroc on Saturday, August 23, 2025

وتنقل قناة بيين سبورتس 6 (bein sports 6 hd) المباراة مباشرة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب المغربي خاض مشوارا لافتا حتى الآن في البطولة التي شهدت مشاركة 19 منتخبا، إذ فاز على زامبيا والكونغو وأنغولا وخسر أمام كينيا في الدور الأول.

وفي ربع النهائي هزم فريق المدرب طارق السكتيوي صاحب الأرض منتخب تنزانيا بهدف أسامة المليوي ليضرب موعدا مع السنغال في موقعة تبدو قوية بين آخر بطلين لأمم إفريقيا للمحليين.

وكان منتخب مدغشقر تأهل أيضا لنصف النهائي بعد الفوز على كينيا (2 ـ 1) وسيواجه منتخبا عربيا في نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة السودان والجزائر التي تدور حاليا في تنزانيا.