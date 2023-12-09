متجاهلا كريستيانو وميسي.. مورينيو: الظاهرة رونالدو أفضل لاعب على الإطلاق

لكن على عكس ميسي ورونالدو، اللذين حافظا على لياقتهما وتجنبا الإصابة الخطيرة طويلة الأمد في أغلب حياتهما المهنية، عانى الظاهرة رونالدو من إصابات خطيرة في الركبة، وغالبًا ما أعاقته عن مواصلة التألق.

وكان مورينيو مقربا من البرازيلي رونالدو، خاصة في مراحله الأولى أثناء وجودهما في برشلونة.

وبينما كان مورينيو يعمل تحت قيادة المدرب بوبي روبسون كمترجم فوري في كامب نو، يبدو أن رونالدو ترك انطباعًا لدى المدرب البرتغالي.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "رونالدو، الظاهرة، كريستيانو رونالدو وليو ميسي كان لهما مسيرة أطول، لقد ظلوا في القمة كل يوم لمدة 15 عامًا".